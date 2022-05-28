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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Sigarada vergi artışı fiyata yansımayacak

Sigarada vergi artışı fiyata yansımayacak
Tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı. Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı. Böylece enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmış ve potansiyel yüzde 50-60 oranındaki Yi-ÜFE güncellemesinin ortaya çıkaracağı ciddi fiyat etkisinin önüne geçilmiş oldu.
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Sigarada vergi artışı fiyata yansımayacak
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