Sigarada vergi artışı fiyata yansımayacak

Tütünürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı. Söz konusu kararla ilgili vergilerde kanun gereği her 6 ayda bir yapılması öngörülen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında otomatik artışın ise Temmuz-Aralık 2022 dönemi için yapılmaması kararlaştırıldı. Böylece enflasyonla mücadeleye katkı sağlanmış ve potansiyel yüzde 50-60 oranındaki Yi-ÜFE güncellemesinin ortaya çıkaracağı ciddi fiyat etkisinin önüne geçilmiş oldu.