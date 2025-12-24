Sigorta 2025’i 1.2 trilyon liranın üzerinde kapatacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2025 performansını ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi. Gülen, kasım ayı sonu itibarıyla sektörün prim üretiminin 1 trilyon liranın üzerine çıktığını belirterek, "Bu yılı 1.2 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimiyle tamamlamış olacağız. Bu da 2025'te yüzde 40'ın üzerinde bir prim büyümesine denk geliyor" dedi. Gülen, 2025'in sigorta sektörü açısından güçlü bir yıl olduğunu vurgulayarak, enflasyonun yüzde 30'lar civarında gerçekleşmesi halinde sektörün reel büyüme ile yılı kapatacağını ifade etti.

2030'DA HEDEF YÜZDE 5'E ÇIKMAK

Hayat dışı ile hayat ve emeklilik sektörlerinin toplam prim üretiminin yıl sonunda 30 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Gülen, bunun sigorta penetrasyon oranını yüzde 2.5 seviyesine taşıyacağını söyledi. Ancak bu oranı yeterli görmediklerini vurgulayan Gülen, "Bizim hedefimiz, sigorta sektörünün GSYH içindeki payını yüzde 5'e çıkarmak. Umuyorum ki 2030 yılında bu seviyeyi yakalayacağız" dedi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yıllık sağlık harcamalarının yaklaşık 2,4 trilyon lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Gülen, bu harcamaların yüzde 80'inin kamu, yüzde 17'sinin vatandaşlar, yalnızca yüzde 3'ünün ise özel sağlık sigortaları ve munzam sandıklar tarafından karşılandığını söyledi. Özel sağlık sigortalarının payının artırılmasının büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Gülen, "Özel sağlık sigortalarının payını yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarabilirsek, kamunun sağlık harcamaları yaklaşık 3 milyar dolar azalır. Bu, hem bütçe açığını hem de enflasyonist baskıları azaltacak çok önemli bir kazanım olur" değerlendirmesinde bulundu.

TES, TÜRKİYE İÇİN HAYATI ÖNEME SAHİP

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısının 17-18 milyon, fon büyüklüğünün ise 2 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirten Gülen, yüzde 30 devlet katkısının korunması ve artırılması gerektiğini söyledi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) hayata geçirilmesinin önemine de değinen Gülen, "TES, işveren, çalışan ve devlet katkısıyla zorunlu ikinci basamak bir emeklilik sistemi. Bu sistem, fonların hızla büyümesini sağlayacak ve uzun vadede daha varlıklı bir emeklilik yapısının önünü açacak. TES, Türkiye için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı. Gülen, sektörün büyümesi için kamu, düzenleyici kurumlar ve sektörün eş zamanlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, sigortanın yalnızca bireysel bir güvence değil, makroekonominin en güçlü denge unsurlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.