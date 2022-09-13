Sigortada kalıcı çözüm için yol haritası

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yeni yönetimi ve Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yeni dönem stratejisini paylaştı. Belirli aralıklarla sürekli aynı sorunların ortaya çıktığı ve bir sarmal şeklinde devam ettiği konular bu kez 'yapısal' değişiklikler ve aynı zamanda teknolojinin de yardımıyla çözülecek gibi gözüküyor. Yeni dönemin sinyallerini veren Eroğlu, çeşitli çözüm yollarını kullanarak 'sürdürülebilirlik' üzerine odaklanmış bir yeni strateji ile yola çıkacağını açıkladı. Başlangıç noktası da aslında vatandaşın en çok şikayet ettiği alan olan araç sigortaları. Ekim ayında bu alanda atılacak adımlar 'yapılacaklar listesi' şeklinde kamuoyuna duyurulacak.Sigorta şirketlerinin zorunlu olsa da kâr edemedikleri için uzak durdukları bu alanda tahkim sisteminde operasyonel iyileştirmeler, kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin gibi ana başlıkları olduğunu belirten Eroğlu, "Hayat dışı sektörün 2021 yılı sonunda 7 milyar TL olan konsolide teknik kârı, bu yılın aynı döneminde 267 milyon TL'ye geriledi. Bu durum trafikteki zarardan kaynaklanıyor. Trafik, sektörün tüm enerjisini alıyor. Sigorta şirketlerinin performansını olumsuz etkileyerek, diğer branşlarda da rekabetçi fiyat vermesini engelliyor. Sigorta sektörünün regülatörü olarak trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Yapısal çözümler geliştirmek için sektör paydaşlarının da içinde yer aldığı mikro çalışma grupları oluşturmayı düşünüyoruz" dedi. Sağlık sigortaları ve emeklilik tarafında da yenilikler yolda.Türkiye'de GSMH'ye oranla bankacılık sektörünün yüzde 89 ile ilk sırada yer alırken, sigorta sektörünün sadece yüzde 4.5-5 paya sahip olduğunu belirten Eroğlu, "Dolayısıyla, sigorta sektörünü büyütmek önceliğimiz. Dünya ile karşılaştırıldığında, sektör hak ettiği yerde değil. 2003 yılından beri yüzde 1.2-1.6 aralığında giden penetrasyon oranının artması gerekiyor. Trafikte, hep primler, tarife, tazminat vb. konular konuşuluyor. Yapısal sorunlara çözüm getirmeden, bunları konuşmaya devam ederiz. Trafikte yapısal sorunlar çözüldükten sonra, 'serbest tarife'yi de konuşabiliriz. Katılım sigortacılığına önem veriyoruz. Şu anda kuruluş sürecinde olan 2 yeni katılım şirketimiz var. Acente ve dağıtım kanallarının yetkinliği artmalı; geleneksel yöntemlerle dağıtım kanalları yeni dünyaya hazırlanamaz" şeklinde konuştu.Tamamlayıcı emeklilik sisteminin (TES), şimdilik gündemlerinde olmadığını vurgulayan Eroğlu, buna karşın; Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) sistemden çıkışı zorlaştıracak şekilde yeniden revize edileceğini söyledi. OVP içinde finansal istikrara önemli bir alan ayrıldığına dikkat çeken Eroğlu, bu konuda da BES ve OKS yanında sigortacılığın tabana yayılması için ürün çeşitliğinin artırılması ve Zorunlu Afet Sigortası'nın hayat bulması adına önemli ifadelerin yer aldığının altını çizdi. OKS ve bütünleşik BES ile ilgili yol haritasının ise kasım ayında açıklanacağını vurgulayan Eroğlu, "OVP'de vurgulanan çerçevede tüm konulara yönelik kasım ayında yeni gelişim alanlarının işaret edildiği 'Vizyon Belgemizi' de paylaşacağız" diye konuştu.