Siirt-Pervari Yolu’nun temeli atıldı

Siirt-Pervari yolunun temeli atıldı. Temel atma töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projemizin 2025'te hizmete açılmasıyla 1 yılda zamandan ve akaryakıttan toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.Bakan Karaismailoğlu, ziyaretler ve Siirt-Pervari yolunun temel atma töreni için kente geldi. 64 kilometre uzunluğundaki yolla birlikte daha güvenli, hızlı ve ekonomik ulaşımı tesis ettiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Botan Çayı üzerinde inşa edilen Beğendik Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.Karaismailoğlu, 20 yıllık hükümetleri döneminde, ülke genelinde tüm ulaşım sistemlerindeki dev yatırımlardan Siirt'in de hak ettiği payı aldığını belirterek, "Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar liraya yakın harcama yaptık. Siirt'in bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden alıp, 18 katına çıkararak, 129 kilometreye ulaştırdık. İl genelindeki sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 2'den 90 kilometreye yükselttik. Siirt'te 168 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi yaptık. Toplam uzunluğu 2.756 metreyi bulan 24 köprüyü hizmete açtık. 15 Ağustos 2022'de yapımına başladığımız projemizin uzunluğu 64 kilometre. Proje kapsamında uzunluğu 666 metreyi bulan 2 viyadük ile uzunluğu 500 metre olan 10 köprü yer almaktadır" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, "Yolun tamamlanmasıyla mesafe 8 kilometre kısalacak. Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayacak yol ile başta Siirt fıstığı olmak üzere bölgede yetişen tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışına nakli de kolaylaşacak" diye konuştu. Törene Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.