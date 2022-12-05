Şimdi gözler Akdeniz’de! Abdülhamid Han yeni fetihler için harekete geçti

BAKAN DÖNMEZ: HEDEFİMİZ CUMHURİYETİN 100. YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlamaya hazırlanırken şu ifadelerde bulunmuştu:

Güçlü filomuz ve azimli personelimizle yeni keşif müjdeleri verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat inanç ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına devam edeceğiz. Bu kapsamda iki sismik araştırma ve üç derin deniz sondaj gemisinden oluşan filomuza kendi sınıfında dünyadaki beş sondaj gemisinden biri olan, 7. nesil, en son teknolojiyle donatılmış, 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı bu yıl dahil etmiş olduk. Güçlü filomuz ve azimli personelimizle yeni keşif müjdeleri verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat inanç ve azimle çalışacağız.

Deniz alanlarının yanı sıra kara alanlarında da hidrokarbon arama ve mevcut üretimi artırma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2021 yılında 112 kuyunun sondajının tamamladık. 2022 yılında ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefliyoruz. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.