Şimdi gözler Akdeniz’de! Abdülhamid Han yeni fetihler için harekete geçti

Abdülhamid Han sondaj gemisi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırmaların yürütüyor. Abdülhamid Han, Akdeniz fetihlerine devam ediyor. Yeni görev yerinde sondaj çalışmalarına başladı.
TAŞUCU-1 KUYUSUNDA SONDAJA BAŞLADI
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. 🌊 📍— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 5, 2022
Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. 🇹🇷#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/d8Tvv2n0dT
Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.
FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ YEDİNCİ NESİL TEKNOLOJİ İLE DONATILDI
Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.
Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapan Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olarak hizmetine devam ediyor.
BAKAN DÖNMEZ: HEDEFİMİZ CUMHURİYETİN 100. YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAKTIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlamaya hazırlanırken şu ifadelerde bulunmuştu:
Güçlü filomuz ve azimli personelimizle yeni keşif müjdeleri verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat inanç ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına devam edeceğiz. Bu kapsamda iki sismik araştırma ve üç derin deniz sondaj gemisinden oluşan filomuza kendi sınıfında dünyadaki beş sondaj gemisinden biri olan, 7. nesil, en son teknolojiyle donatılmış, 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han'ı bu yıl dahil etmiş olduk. Güçlü filomuz ve azimli personelimizle yeni keşif müjdeleri verebilmek amacıyla 7 gün 24 saat inanç ve azimle çalışacağız.
Deniz alanlarının yanı sıra kara alanlarında da hidrokarbon arama ve mevcut üretimi artırma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2021 yılında 112 kuyunun sondajının tamamladık. 2022 yılında ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefliyoruz. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.
GABAR DAĞI'NDA PETROL MÜJDESİ
2023'ün ilk müjdesi de geldi. Gabar Dağı'nda, Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.
Şırnak ve çevresindeki hareketlilik sonrası yapılan araştırmalar neticesinde Gabar'da önemli miktarda petrol rezervi keşfedildiği ve devamının da geleceği bilgisi paylaşıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu gelişme hakkında kamuoyunu bilgilendireceği de bildirildi.
Gabar Dağı'nda günde 5 bin varil çıkarılacağı geçen bilgiler arasında. Sondaj çalışmaları devam eden alanda günlük rezervin 20 bin varile çıkması bekleniyor.