Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şimşek: Alım gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz
Giriş Tarihi: 9.5.2024

Şimşek: Alım gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz

Şimşek: Alım gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimşek: Alım gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA