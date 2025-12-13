Sınır kapılarına yüksek standartlı ulaşım…Van Çevre Yolu’nun 28 kilometrelik kesimi resmen açıldı

Uraloğlu ayrıca, Kale, İki Nisan, Erciş Sanayi, Van Bölge Araştırma Hastanesi, Edremit Bölge Yerleşkesi ve Karahan Köprülü Kavşaklarını tamamladıklarını kaydetti.

Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom Tarihi Köprülerinin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini de belirten Uraloğlu, Kuskunkıran, Karabet Kar, Çatak Çığ ve son olarak da geçen yıl Kasım ayında Güzeldere Tünelini açtıklarını hatırlattı. Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'ni hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 1 milyon 330 bin aracın kullandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla da Van Çevre Yolu'nun kalan 13 kilometrelik kesimi ile Adilcevaz-Erciş, Edremit-Kuskunkıran, Van-Özalp-Kapıköy Yolları gibi 15 karayolu projesinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

TATVAN-VAN ARASINDAKİ SEYİR SÜRESİ FERİBOTLA 3.5 SAATE DÜŞTÜ

Van'daki yatırımların sadece karayoluyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Van Gölü'nün şehre daha fazla ekonomik katkısı olması için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demiryolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak yük taşıma kapasitesini 7 kat artırdık. Feribotları yeniledik. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük."

Havalimanını geleceğin ihtiyaçlarına hazır, modern bir havalimanına dönüştürdüklerini de vurgulayan Uraloğlu, "Mevcut 2 bin 750 metre uzunluğundaki pistimizi tamamen yeniledik. 2 bin 150 metre uzunluğunda yepyeni bir paralel taksi yolu inşa ettik. Pist ile paralel taksi yolunu birbirine bağlayan 5 adet hızlı çıkış taksi yolu kazandırdık. Mevcut pist, mevcut taksi yolları, dönüş cepleri ve apronun elektrik imalatını ve ışıklandırmaları komple yeniledik. Bugün, havalimanımızdan İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya Havalimanları olmak üzere 6 farklı lokasyona haftalık 176 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Canı gönülden inanıyorum ki 2026'dan itibaren Van Ferit Melen Havalimanı, hem yolcu sayısında hem de hizmet kalitesinde yepyeni rekorlara imza atacak." dedi.