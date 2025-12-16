Sınırda OSB hamlesi

Türkiye, Suriye sınır hattında güvenlik ve kalkınmayı birlikte ele alan yeni bir sanayi modeli için düğmeye bastı. Hedefte maliyetler nedeniyle Nil kıyılarına yönelen sermaye için Suriye sınırını, yeniden cazip bir üretim ve yatırım adresine dönüştürmek, bölgede uzun vadeli istikrar ortamı sağlamak var. Hedef mayınların değil fabrikaların koruduğu bir hudut hattı. Hali hazırda Suriye'deki El Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey çevresinde kurulan sanayi alanlarında tekstil, gıda, plastik ve mobilya başta olmak üzere birçok sektörde üretim başladı. Sadece Çobanbey OSB'de 100'den fazla Türk yatırımcı bulunuyor.

Son yıllarda yüksek maliyetler nedeniyle üretim yatırımlarını Mısır'a kaydıran Türk sanayicisi için yeni bir alternatif doğuyor. Türkiye'nin Suriye sınır hattında planlanan yeni organize sanayi bölgeleri ve üretim alanları, düşük arsa maliyetleri, lojistik avantajlar ve devlet destekleriyle yatırımcının yeniden radarına girmeye başladı. Sınır hattında hayata geçirilmesi planlanan sanayi bölgeleri; Orta Doğu pazarlarına yakınlık, kısa teslim süreleri ve Avrupa ile eş zamanlı üretim imkânı sayesinde özellikle tekstil, gıda işleme ve hafif sanayi alanlarında rekabet avantajı sunuyor.

Yakın zaman önce MUSİAD raporu ile gündeme gelen Suriye hududuna yakın bölgelerde Organize Sanayi Bölgeleri kurulma önerisi içi hükümette çalışma başlattı. 5 yılı kapsayan yeni plan çerçevesinde yalnızca sanayi yatırımı değil, göçten istihdama uzanan çok boyutlu bir dönüşüm hamlesi olarak değerlendiriliyor.

SINIRIN İKİ YAKASINDA

MÜSİAD tarafından hazırlanan ve kamu kurumlarıyla paylaşılan raporda, sınır hattında sanayi temelli bir kalkınma modelinin zorunluluğuna dikkat çekilmişti. Türkiye'nin bu alandaki uzun vadeli hedeflerine ise SABAH ulaştı. Hali hazırda Türk OSB'leri Suriye'de hayata geçmeye başladı. Bu bölgelerde yakın gelecekte on binlerce kişinin istihdam edileceği, üretimin hem yerel ekonomiye hem de sınır ticaretine katkı sunduğu belirtiliyor. Sınır hattında kurulacak sanayi bölgelerinin, bölge insanını yerinde tutacağı ve üretimi merkeze alan yeni bir düzen oluşturacağı ifade ediliyor.

2026'DA HIZ KAZANACAK

Sınır OSB'leriyle ilgili sürecin planlama aşamasında olduğu, ancak teknik ve kurumsal hazırlıkların 2026'da hız kazanacağı ifade ediliyor. Yer seçimi, altyapı planlaması ve lojistik bağlantılar konusunda ilgili kurumlar arasında koordinasyon yürütülüyor. Amaç, sınır hattında plansız bir yapılaşma yerine, kontrollü ve sürdürülebilir bir sanayi düzeni kurmak. Artan maliyetler ve rekabet baskısı altında olan işletmeler için bu bölgelerin, lojistik avantajlar ve destek mekanizmalarıyla cazip hale gelmesi bekleniyor.