Sinop NGS için Güney Kore atağa geçti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ardından Türkiye'nin Sinop'ta yapılacak 2. nükleer santralinde öne çıkan Güney Kore'yle süreç hızlanıyor. Güney Koreli şirket KEPCO, Sinop'ta inşa edilmesi planlanan nükleer santralle ilgili ön fizibilite çalışmasına devam ederken, Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin de belirlenmesine çalışılıyor. Santral inşasındaki yerlileştirme için elektrik santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler, boru hatları ile petrol ve gaz sektöründe tecrübeli firmalar incelenecek. Geçtiğimiz yıl sonlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) ve Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) arasında "Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı. Nükleer santral projelerinin geliştirilmesi, teknoloji paylaşımı ve proje finansmanı ortaklığı öngören anlaşmanın ardından Koreli şirket, Sinop'ta inşa edilmesi öngörülen nükleer santralle ilgili ön fizibilite çalışmasına devam ediyor.

YERLİ ŞİRKETLER BELİRLENİYOR

Ön fizibilite çalışmalarında Türkiye'den tedarik edilebilecek ürünlerin de belirlenmesi planlanıyor. Santral inşasındaki yerlileştirme kapsamında yapılacak değerlendirmelerde; elektrik üretim santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler, boru hatları ile petrol ve gaz sektöründe tecrübe kazanmış firmalar incelenecek. Nükleer sektöre girme potansiyeli bulunan Türk firmalarıyla ilgili bilgiler, Güney Koreli yetkililerle paylaşılacak. Yerlileştirme için yapılacak değerlendirmelerde, ilk olarak Akkuyu'da tecrübe kazanmış yerli firmalar dikkate alınacak. Devam eden ön fizibilite süreci sonrasında, şirkete sunulacak enerji tarifesi teklifi ve potansiyel yerlileştirme oranı da olumlu bulunursa, 18-24 ay sürecek teknik ve ticari fizibiliteye geçilecek. Güney Kore ile Türk şirketlerin nükleer işbirliğinin farklı ülkelerdeki projelerde de devam edebileceği, Türk şirketlerin bu projelerde inşaat ve montaj için taşeron olarak yer alabileceği belirtiliyor.

SANTRAL ÖMRÜ 60 YIL OLACAK

Sinop İnceburun mevkiinde inşa edilmesi planlanan yeni santralin toplam yaıtrım maliyetinin 30 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Proje, her biri net bin 140 megawatt kurulu güce sahip toplam dört adet reaktörden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megawatt olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacak. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kilowattsaat olması planlanıyor. Bu da İstanbul gibi büyük bir kentin tamamının, Türkiye elektrik ihtiyacının ise yüzde 10'unun buradan karşılanabileceği anlamına geliyor.

BU YIL BAĞLAYICI TEKLİF BEKLENİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konu hakkında bu yılın mart ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer santral için Güney Kore'den "Bağlayıcılığı olan bir teklif metni sunmasını" beklediğini söylemişti.