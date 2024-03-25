Sinop santrali için Rusya’ya yeşil ışık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de yapılması planlanan ikinci ve üçüncü Nükleer Güç Santralleri (NGS) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, "İnşallah Sinop'ta Rosatom'la işbirliğimizi geliştireceğiz. Ancak Çin ve Güney Kore gibi ülkeler de Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı. Rusya'nın Soçi kentinde başlayan nükleer enerji fuarı Atomexpo, bu sene Moskova'da yaşanan terör saldırısının gölgesinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan ve üst düzey güvenlik önlemleri altında yapılan programda Bakan Bayraktar, "Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak" oturumunda konuştu. Konuşmasına Moskova'daki terör saldırısını kınayarak ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Bayraktar, Rus halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Türkiye'nin büyüyen bir ülke olarak enerjiye ihtiyacı olduğunu, son yıllarda enerji talebinin üç katına çıktığını anlatan Bayraktar, "Önümüzdeki on yıl boyunca talebin her sene yüzde 4 artmasını bekliyoruz. Bu talebi karşılarken kapasitemizi temiz enerji kaynaklarıyla artırmak istiyoruz. Bunun için de enerji sepetimize nükleeri eklemek mecburiyetindeyiz" dedi.Rosatom'la birlikte inşa edilen Akkuyu santralinde dört reaktörün eş zamanlı olarak yükseldiğini belirten Bayraktar, "2035'e kadar dördü de çalışmaya başlayacak. Ondan sonra belki küçük modüler reaktörlere göz dikeceğiz. Hedefimiz 2050'ye kadar nükleerden 20 gigavat elektrik üretmek. İlaveten Sinop'ta dört reaktör ve Trakya'da dört reaktör yapmamız gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki 20-30 sene zarfında 5 gigavat civarında küçük modüler reaktör eklememiz lazım" diye konuştu. Nükleerin büyüyen bir alan olduğunu ve hem enerji güvenliği hem de dekarbonizasyon açısından önem taşıdığını belirten Bayraktar, "Bu nedenle Akkuyu'yu yapıyoruz. İnşallah Sinop'ta Rosatom'la işbirliğimizi geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.Nükleer enerjinin sanayi sektörünün karbon nötr olması açısından elzem olduğunu belirten Bakan Alparslan Bayraktar, aynı zamanda insan kaynağını da geliştirmek durumunda olduklarına dikkat çekerek, "Bu konuda Rosatom ve diğer paydaşlarla işbirliği yapıyoruz. Rosatom'la kapsamlı bir yerelleştirme programımız var. Türkiye'de nükleer ekosistemini inşa ediyoruz" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de foruma gönderdiği mesajda, nükleer enerjinin güvenilir enerji kaynakları arasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Rusya nükleer altyapıların yapılmasında dünyaca kabul gören öncü bir ülkedir. Forum diğer ülkelerle ortak yaklaşım ve projelerin geliştirilmesi, barışçıl atomun kullanılması konusunda çok güzel bir vesile olacaktır" dedi. Atomexpo 2024 Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise "Rosatom, teknoloji geliştirme bağlamında sadece Rusya Federasyonu'nda değil, uluslararası arenada da önemli bir rol oynuyor" dedi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de forumda kullanılan tüm elektriğin yeşil enerjiden sağlandığına dikkat çekti.