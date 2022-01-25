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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Sinpaş GYO’DAN 2.2 milyarlık proje

Sinpaş GYO’DAN 2.2 milyarlık proje
SİNPAŞ GYO, 2022'ye yeni projelerle giriş yaptı. Koru Aura'yı tanıtan şirket, 'Sinpaş'lılar dolardan daha fazla kazandılar' kampanyasıyla da Sinpaş'tan ev sahibi olanların son beş yıllık getiri oranını paylaştı. 2.2 milyar hasılat beklenen proje, pandemiyle birlikte değişen konut talepleri dikkate alınarak tasarlanan ilk özel yaşam projesi olma özelliği taşıyor. Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, 2022'de Koru Aura, Flatofis Finans Şehir, Boulevard Finansşehir, Sefaköy'de Boulevard Sefaköy, Sancaktepe'de Metrolife Premium, Koru Paşaköy Villa, Kurtköy ticari, Ankara'da 360 konutluk Boulevard Çankaya olmak üzere 7 yeni projenin satışlarına başlayacaklarını söyledi.
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Sinpaş GYO’DAN 2.2 milyarlık proje
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