"Sizin evde kim başrolde?" mottosuyla yayınlanan reklam filmiyle İstikbal, göz alıcı ürünlerini müşterisinin beğenisine sunuyor.

Başrolü kaptırmak istemeyen çiftin güçlü birlikteliğine ve aile olmanın önemine vurgu yapılan lansman filminde marka, Türkiye'nin en ünlü çiftlerindenve'le çalışıyor.

İstikbal, 2024 Lansman Filmi ve yeni sezon ürünleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.

Her evde İstikbal var. Her evde başrolde mutluluk var.

#basroldeistikbalvar

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