Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sizin evde kim başrolde?
Giriş Tarihi: 22.2.2024 19:50 Son Güncelleme: 22.2.2024 19:50

Sizin evde kim başrolde?

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal, 21 Şubat’ta, 2024 Yeni Koleksiyonu için hazırladığı lansman filmini yayınladı.

Sizin evde kim başrolde?

"Sizin evde kim başrolde?" mottosuyla yayınlanan reklam filmiyle İstikbal, göz alıcı ürünlerini müşterisinin beğenisine sunuyor.

Başrolü kaptırmak istemeyen çiftin güçlü birlikteliğine ve aile olmanın önemine vurgu yapılan lansman filminde marka, Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'le çalışıyor.

İstikbal, 2024 Lansman Filmi ve yeni sezon ürünleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.

Her evde İstikbal var. Her evde başrolde mutluluk var.

#basroldeistikbalvar

Soru ve ayrıntılı bilgi için; Erciyes Anadolu Holding Kurumsal İletişim kurumsal.iletisim@erciyes.com

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sizin evde kim başrolde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA