Smart Güneş’e 9.5 kat talep geldi

GÜNEŞ enerjisi sistemlerinin kurulumu ve fotovoltaik (FV) güneş paneli üretimi alanlarında faaliyet gösteren Smart Güneş Teknolojileri
'nin halka arzı tamamlandı. Smart Güneş
Teknolojileri'nin halka arzında toplam büyüklük 534.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda, toplam 101 bin 755 yatırımcıdan, ek satış hariç; halka arz edilen 31.8 milyon TL nominal değerli payların 9.5 katına denk gelen 303.7 milyon TL nominal değerli pay talebi geldi. Smart Güneş Teknolojileri'nin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ
, "Yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla kârlı ve güçlü büyüme sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.