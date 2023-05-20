Soğan fiyatı tarlada 4 liraya kadar indi





"DEVLETİMİZİN ALDIĞI KARAR TÜKETİCİYİ KORUMAK"

Adana, Hatay, Gaziantep ve diğer yerlerde soğan hasadı başladıktan sonra fiyatın hızla düştüğünü ifade eden Aynı zamanda soğan üreticisi de olan Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, "Önce yetiştirenler güzel para kazandı. İhracatın yasaklanması burada tabii ki amaç tüketiciyi korumak, biz devletimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Devletimizin yanındayız. Burada önemli olan insanların bir plan program dahilinde ekim yapması" dedi.