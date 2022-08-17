SOGEP Projesi ile Vakfıkebir’de 40 kadın iş sahibi olacak

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta tarafından sözleşmesi imzalanan projeyle 40 kadına istihdam sağlanacak.

Proje ile mesleki eğitim ve yöresel ürün işleme atölyelerinin kurularak, gelir düzeyi düşük kadınların eğitim almalarının ve yöresel ürünleri yenilikçi yöntemlerle işleyerek girişimde bulunmalarının amaçlandığını belirten Adıyaman, projenin özellikle genç ve kadın nüfusun istihdamında yeni bir kırsal kalkınma modelini ortaya çıkaracağını ifade etti. Kırsal kalkınmada kadın istihdamının önemine vurgu yapan Adıyaman, projenin yöresel ürünleri katma değerli hale getireceğini ve kadın istihdamını artıracağını söyledi.

Kadın istihdamı oluşturmak ve yöresel ürünlerin değerlenmesi adına hazırlanan projenin çok önemli olduğunu belirten Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta ise, "Üretimde Kadın Eli projesi ile yöresel ürünlerimize olduğu kadar üreticilerimize de sahip çıkmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Projeden 42 köyün faydalanacağına dikkat çeken Balta, "Proje sayesinde hem yöresel ürünlerimizin önemi artacak hem de yöre halkımıza gelir sağlamış olacağız. Bundan sonraki hedefimiz yaptığımızın daha iyisini yapmak olacaktır. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Üretimde Kadın Eli projesi ile Vakfıkebir kırsalında yasayan ekonomik, sosyal ve kültürel imkanlar konusunda dezavantajlı konumdaki 40 kadın çiftçiye 126 saat bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri verilecek.

Yenilikçi sebze ve meyve üretim teknikleri, ürün saklama teknikleri, yenilikçi hayvansal üretim metotları, Karadeniz yöresel yemekleri, Geleneksel Türk Mutfağı ve gıda hijyeni ve sunum teknikleri konularında eğitim alacak 40 kadın çiftçinin, ürettikleri tarımsal ve hayvansal ürünleri peynir, yağ, reçel, pekmez, marmelat, salça, yas/meyve sebze, kurutma gibi yöresel unlu mamuller halinde ekonomik değere dönüştürmeleri hedefleniyor.

SOGEP kapsamında desteklenecek proje ile 40 kadına istihdam sağlanması amaçlanırken 81 çeşit yöresel ürünün üretilmesi planlanıyor. Proje ile ayrıca 5 tane atölye ve 1 tane de mesleki eğitim merkezi kurulacak.