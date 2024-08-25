Türkiye otomotiv pazarında son 10 yılın en iyi ağustos ayı yaşanıyor. Yapılan tahminlere göre ağustosta satışların en az 85 bin yakalayacak. Hatta 90 bin adetlere dayanacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 Ağustos'unda pazar 89 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. 2022 Ağustos'ta 48 bin, 2021 Ağustos'ta 58 bin, 2020 Ağustos'ta ise 61 bin adet araç satılmıştı.Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketle birlikte oto fiyatlarında artış ihtimali ve kampanyalar pazarı canlı tutuyor. Tüketiciler devam eden kampanyalarla alım yapıyor. Markaların başlattıkları kampanyalarda faizsiz kredi, dosya masrafsız kredi imkânı, nakit alım indirimi, 'şimdi al sonra öde' uygulamaları var. Elektrikli otomobiller için de özel kampanyalar görülüyor. Bazı markalar ev tipi şarj cihazı hediye ederken, bazıları da 40 bin TL'ye varan şarj desteği ile bir yıl uzatılmış garanti avantajı veriyor.Binek otomobillerdeki hareketin bir benzeri hafif ticari araçlarda da görülüyor. Yaklaşan okul sezonuyla birlikte ticari araç talebi arttı. Otomotiv firmaları ticari araçlara yönelik sıfır faizli kampanyalar yapıyor.