SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten çok net enflasyon mesajı: Tek haneye inecek

Son dakika haberleri... Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde yapılan ve Türkiye'nin finans dünyasına yön veren Para Sohbetleri, bu yıl 13. kez düzenlenerek 5. Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında gerçekleşiyor.

13. Para Sohbetleri Programı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim uygulamakta olduğumuz bir program var. Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Türkiye'nin küresel yarıştan kopmaması için "yapısal dönüşüm" başlığımız var. Bütün bu programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması ve bu büyümenin daha adil dağıtılmasıdır. Biz programı 3 safhada düşündük. Birinci safha kontrol dönemiydi. İkinci safha, dengesizliklerin giderildiği safha. Üçüncü evre ise hedeflerin tutturulmasıdır.

2027'DE ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Vatandaşlarımızın ve reel sektörün hissedeceği bir döneme giriyoruz. Bu dönem, enflasyonun tek haneye düşeceği bir dönemden bahsediyoruz. 2027 yılını kapsayan bir dönemden söz ediyoruz. Cari açığın yüzde 1 ve altına düşürüldüğü bir dönem. Dolayısıyla üçüncü evre en kritik evre.

Ekonomik büyümede bir toparlanma var. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Şu anda planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük bir çaba var. Arz yönlü politikalarda dezenflasyonu destekleyici bir konuma gelmiş durumdayız.