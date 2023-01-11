SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93.000 TL ikramiye farkı ödenecek

"İKRAMİYE FARKI 1 KEREYE MAHSUS OLMAK ÜZERE YATIRILACAK"

2022'de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

İave ikramiye hakkı, 2023 yılının ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına Temmuz 2023'te yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.