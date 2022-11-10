SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı!

Son dakika haberi...ABD'de enflasyon verisi TÜFE, Temmuz ayında gördüğü yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, düşüşe geçti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,6 artış olacağı yönündeydi.