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Giriş Tarihi: 10.11.2022 16:31 Son Güncelleme: 10.11.2022 17:00

SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı!

SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı!

Son dakika haberi...ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre Ekim ayı enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 7,7 olarak beklentilerin altında geldi. Enflasyon beklentisi yüzde 7,9 seviyesindeydi. ABD Ekim ayı enflasyon verisi sonrası Fed'den agresif faiz artırım beklentileri zayıfladı.

Son dakika haberi...ABD'de enflasyon verisi TÜFE, Temmuz ayında gördüğü yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesinin ardından, düşüşe geçti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,6 artış olacağı yönündeydi.

ENFLASYON VERİSİNDE ZİRVE YÜZDE 9,1

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,2'den yüzde 7,9'a ineceği tahmininde bulunmuşlardı. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü.

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Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,3 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 6,5 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 1,8 artarken, yıllık artış yüzde 17,6 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 10,9 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

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SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı!
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