Altın fiyatları Fed faiz kararı ve sonrasında gelen mesajlar sonrası son ayların dip seviyelerinden dönüş yaparak yönünü yukarı çevirdi. ABD enflasyon verisi Fed'in faiz kararı alırken dikkat ettiği en önemli unsur olduğundan ve altın fiyatları için de belirleyici olacağından piyasaların radarında yer alıyordu.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı sinyallerinin gelmesi para politikasında yeni dönemi işaret etti. Bu durum piyasalarda likidite kısıntısında yavaşlama olacağı beklentisini artırarak altın fiyatları için destek oldu.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz artırımları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ergezen'in o açıklamaları:
"FAİZ ARTIRIMLARININ SONLANACAĞI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATI İÇİN DESTEK OLDU"
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi altın fiyatları için de etkili oldu. Ons altın 1.680 dolar bandını aştı.
Altın fiyatları uzun zamandır zaten bir yatay destek seviyesinde tutunmaya çalışıyordu. Örneğin 1.620 desteğinde tutunmaya çalışıyordu. Bunun nedeni 2023'te faiz artırımları yavaşlayacak hatta durucak beklentisiydi.
"FAİZ ARTIRIMLARI DURURSA ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR"
Resesyon endişesiyle altında 1.620 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırılacak mı, onu takip ediyorduk. Böyle birşey yaşanmadı. Faiz artırımları durduğu zaman ons altın fiyatı için 1.800 dolar düzeyi gündeme gelebilir.
"ALTIN FİYATLARININ DOLAR ENDEKSİ İLE KORELASYONU YÜKSEK"
Burada takip edeceğimiz nokta dolar endeksi. Altın fiyatları artık enflasyonla daha az korelasyona sahip. Faiz kararları ve dolar endeksine bağlı hareket ediyor artık.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.020,99
SATIŞ (TL) 1.021,12
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