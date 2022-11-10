"FAİZ ARTIRIMLARININ SONLANACAĞI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATI İÇİN DESTEK OLDU"

Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi altın fiyatları için de etkili oldu. Ons altın 1.680 dolar bandını aştı.

Altın fiyatları uzun zamandır zaten bir yatay destek seviyesinde tutunmaya çalışıyordu. Örneğin 1.620 desteğinde tutunmaya çalışıyordu. Bunun nedeni 2023'te faiz artırımları yavaşlayacak hatta durucak beklentisiydi.