SON DAKİKA: ABD enflasyon verisi açıklandı: Enflasyon 41 yılın rekorunu tazeledi: Euro/Dolar’da 20 yıl sonra bir ilk!

Son dakika haberleri...ABD Çalışma Bakanlığı, Haziran ayı enflasyon rakamları için açıklamada bulundu. Buna göre ABD enflasyon verisi aylık bazda yüzde 1,3 yıllık bazda ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşerek beklentileri aştı. Enflasyon Mayıs ayında yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN REKORUNU TAZELEDİ

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,6'dan yüzde 8,8'e çıkacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece tüketici fiyatlarında 1981 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık yüzde 5,9 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,7 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 7,5, yıllık yüzde 41,6 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,0, yıllık yüzde 10,4 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 1,0 düşüş gösterdi.

ENFLASYON VERİSİNE PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD enflasyon verisine ilk tepki Euro/Dolar paritesinden geldi. Euro, Aralık 2002'den beri ilk kez ABD Doları karşısında paritenin altına düşerek 0,9998 seviyesine geriledi.

Ons altın 1.707 dolar bandına çekilerek 11 ayın en düşük seviyesine çekildi.

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