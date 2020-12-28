Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2021 zammı rakamı belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?

Ülke genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücret zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için belirlenen brüt ve net asgari ücret miktarı tutarı hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, brüt ve net asgari ücret miktarını açıklarken asgari ücrete toplamda yüzde 21 zam yapıldığını vurguladı. Bakan Selçuk, bekar ve üç çocuklu bir çalışanın alacağı zamlı asgari ücret miktarını da kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan 'Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.

2021 ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin karar açıklandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda 2020'de yapılan destekler ve 2021 asgari ücretine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün milyonlar tarafından yakından takip edildi. Öyle ki, AGİ ve 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün gerçekleştirilen son toplantının ardından 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap verdi.

Selçuk, asgari ücret zammı hakkında bilgi verirken, sözlerine "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." diyerek başladı ve net, brüt asgari ücret miktarını açıkladı.

İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarının devamı ve 2021 zamlı asgari ücret miktarı;