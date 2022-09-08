SON DAKİKA | Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: EYT sorununu çözeceğiz!

BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ, KALKINMA

Türkiye'nin 3 büyük meselesinin olduğunu ve bunlara AK Parti'nin sahip çıktığını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Birincisi bağımsızlıktır. Bugün dünyanın neresinde Türkiye'nin bağımsızlığına dönük bir hareket, plan olursa AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, dava arkadaşlarımız Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini amansız ve aralıksız sürdürmektedir. Akdeniz'de de Balkanlar'da da Kafkaslar'da da yaşadığımız budur. Onun için Türkiye sadece burada yaşayan insanların ideallerini, davasını yaşatan bir toprağın adı değildir. Türkiye, insanlığın davasının yoğunlaştığı bir toprağın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 100 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini dünyaya bir kez daha tescil etmiştir. Bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. İsim ve zaman değişmiştir ama mücadele aynıdır."

"İKTİDARIMIZ ANTİ DEMOKRATİK UNSURLARLA MÜCADELE ETTİ"

Türkiye'nin ikinci önemli meselesinin de demokrasi olduğuna dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu nereden görüyoruz? Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının tek suçu seçilmiş olmaktı. Onlara itiraz edenler de 'Biz millet iradesinin seçmiş olduğunu istemiyoruz. Yönetecek olan biziz' diyordu ama millet buna 'hayır' dedi. Bizim iktidarımız anti demokratik bütün unsurlara karşı onları devlet düzeni içerisinde etkisiz hale getirecek mücadeleyi ortaya koyarak 'Türkiye tam bağımsız demokratik bir ülke olacaktır. Bundan sonra da böyle olacaktır' mesajını verdi. Bu kararlılığı ortaya koydu."