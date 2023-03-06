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Giriş Tarihi: 6.3.2023 22:43 Son Güncelleme: 6.3.2023 22:45

Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildiren Bakan Bilgin, EYT konusunda zorunlu emeklilik şartı ile ilgili de bilgiler verdi.

AA
Son dakika: Bakan Bilgin’den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin EYT ve geçici işçi düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GEÇİCİ İŞÇİ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.

"ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTINI KALDIRACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

"EŞİT BİR DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.

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Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
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