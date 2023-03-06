Son dakika: Bakan Bilgin’den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması

"ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTINI KALDIRACAĞIZ"

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.