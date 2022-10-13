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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Bilgin'den EYT kapsamı ve 2023 asgari ücret açıklaması!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:09 Son Güncelleme: 13.10.2022 12:12

Son dakika: Bakan Bilgin'den EYT kapsamı ve 2023 asgari ücret açıklaması!

Son dakika: Bakan Bilgin’den EYT kapsamı ve 2023 asgari ücret açıklaması!

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi. Bakan Bilgin ayrıca, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi. Bakan Bilgin ayrıca, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Forumu'nda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Aralıkta bir araya geleceklerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Bu tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak" dedi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Asgari ücret halen 5 bin 500 lira civarında bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.

"EYT SORUNUNU ARALIK BAŞINDA ÇÖZECEĞİZ"

Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

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Son dakika: Bakan Bilgin'den EYT kapsamı ve 2023 asgari ücret açıklaması!
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