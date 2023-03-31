SON DAKİKA: Bakan Kirişci duyurdu: Hesaplara yatıyor

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.