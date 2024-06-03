SON DAKİKA: Yüzde 25 kira artışı sınırı kalkıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Vergi reformunda sona gelindi

CARRY TRADE AÇIKLAMASI



Bizim ne örtük ne açık bir kur tahhüdümüz yoktur, olmayacaktır. Carry trade, piyasanın bir parçası, bu olacak. Program sonuç verdikçe vadelerin uzayacağını düşünüyorum. Ben risklerin azaldığı kanısındayım.

Bizim tercihimiz küresel doğrudan yatırımlardır. Doğrudan yatırım istiyoruz, yatırımları artırmak zaman alır.

Şu anda piyasa bizi sanki kredi notumuz 1,5 kademe daha yukarıdaymış gibi fiyatlıyor.