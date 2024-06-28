SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek grafikle açıkladı: Kredi notu artışlarına zemin hazırlayacak

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK GRAFİKLE AÇIKLADI

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.