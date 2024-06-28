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Giriş Tarihi: 28.6.2024 10:17 Son Güncelleme: 28.6.2024 10:39

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek grafikle açıkladı: Kredi notu artışlarına zemin hazırlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerileyecen cari açığa ilişkin grafikle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Düşen cari açıkla rezervlerin güçleneceği, dış borcun azalacağını duyuran Bakan Şimşek, "Kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek grafikle açıkladı: Kredi notu artışlarına zemin hazırlayacak

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK GRAFİKLE AÇIKLADI

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

'KREDİ NOTU ARTIŞLARINA ZEMİN HAZIRLAYACAK'

Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek grafikle açıkladı: Kredi notu artışlarına zemin hazırlayacak
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