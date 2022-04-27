Son dakika! Bakan Nebati’den ’Enflasyon’ mesajı: Fırsatçılara acımayacağız!

YATIRIMLARI ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ

Önceliğimiz sizlerin yatırımlarını artıracak tedbirler almak

Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak

Yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecek

DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME

150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var.

Ekonomi dengeli büyüme kompozisyonunu sürdürecek.

2022 İLK ÇEYREKTE 6-7 ORANINDA BÜYÜME

Öncü göstergeler 2022 ilk çeyrekte yüzde 6-7 büyüyeceğimizi işaret ediyor.

Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını sebepsiz bir şekilde artıranlara müsamaha göstermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini sürdürüyor

Salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020 ve 2021'de büyüme başarısı gösteren ülkelerin başında geldik. Öncü göstergeler büyümenin istikrarlı bir kompozisyon gösteriyor. İşsizlik oranı yüzde 10.7ye geriledi.

Ülkemiz sanayide çok cömert desteklerle sahip. 2021 yılında İstanbul'da yatırım teşvik belgesi yüzde 16 arttı. Sizleri, daha fazla yatırım yapmaya Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum

Yenilenebilir enerjiyi ve yeşil dönüşümü destekliyoruz

Tarımsal sulamada GES kredi paketini açıkladık

2053 sıfır emisyon hedefimizi ilan ettik. Kamu olarak sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz, çalışacağız.

TOBB'un ticari olarak satışa sunulmasından önce 81 ilde şarj istasyonu başvurularını almaya başladık.