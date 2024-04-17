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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş devam edecek
Giriş Tarihi: 17.4.2024 14:35 Son Güncelleme: 17.4.2024 15:30

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş devam edecek

Son dakika haberi: Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti. Cari açıktaki düşüşün orta vadeli programın çalıştığını göstergesi olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş devam edecek

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden Şubat ayı cari işlemler dengesi verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Cari açığın şubatta beklentilerin altında gerçekleştiğini ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştüğünü belirten Bakan Şimşek, 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleştiğini bildirdi.

Cari açıktaki düşüşün orta vadeli programın çalıştığını gösterdiğini ifade eden Şimşek, dezenflasyon için uyguladıkları politikaların etkisi ile söz konusu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam edeceğini aktardı.

"Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor" diyen Bakan Şimşek, cari açıktaki azalmanın döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacağını söyledi.

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Cari açıkta düşüş devam edecek
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