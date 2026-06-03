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Giriş Tarihi: 3.06.2026 10:37 Son Güncelleme: 3.06.2026 10:46

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu: "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor"

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Bakan Uraloğlu, "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor" dedi. Bakan Uraloğlu aynı zamanda Etimesgut'taki askeri havalimanının Başkan Erdoğan tarafından 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.

SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu: Körfez’de kalan uçağımız yok, Hürmüz’de 9 gemimiz bekliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı'nın Gündem Masası programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını satır başları şu şekilde:

"İran hariç bütün körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.

Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var. Onları takip ediyoruz

Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok.

Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz"

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ETİMESGUT #ABDULKADİR URALOĞLU

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