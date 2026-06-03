SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu: "Körfez'de kalan uçağımız yok, Hürmüz'de 9 gemimiz bekliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı'nın Gündem Masası programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını satır başları şu şekilde:
"İran hariç bütün körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.
Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var. Onları takip ediyoruz
Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok.
Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz"
Ayrıntılar geliyor...