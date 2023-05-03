SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığının staj programı için başvurular başladı

Son dakika haberleri...Bakanlık, iş hayatı ile ilgili deneyim kazanmak ve kariyer yollarında önemli bir basamak oluşturmak isteyen gençlere çağrıda bulundu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabndna yapılan açıklamada, "İş hayatı ile ilgili deneyim kazanmak ve kariyer yollarında önemli bir basamak oluşturmak isteyen kıymetli gençlerimiz, Bakanlığımız staj programına davetlisiniz" ifadelerini kullandı.