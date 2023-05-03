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Giriş Tarihi: 3.5.2023 11:43 Son Güncelleme: 3.5.2023 11:49

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığının staj programı için başvurular başladı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulusal Staj Programı kapsamında iş hayatı ile ilgili deneyim kazanmak ve kariyer yollarında önemli bir basamak oluşturmak isteyen gençleri staj programına davet etti.

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığının staj programı için başvurular başladı

Son dakika haberleri...Bakanlık, iş hayatı ile ilgili deneyim kazanmak ve kariyer yollarında önemli bir basamak oluşturmak isteyen gençlere çağrıda bulundu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabndna yapılan açıklamada, "İş hayatı ile ilgili deneyim kazanmak ve kariyer yollarında önemli bir basamak oluşturmak isteyen kıymetli gençlerimiz, Bakanlığımız staj programına davetlisiniz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığının staj programı için başvurular başladı
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