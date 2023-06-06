SON DAKİKA | Başkan Erdoğan buğday alım fiyatlarını açıkladı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday ve arpa alım fiyatlarını duyurdu.
"BUĞDAYDA TON BAŞINA 8 BİN 250 LİRA, ARPADA 7 BİN LİRA"
Başkan Erdoğan, çiftçilere gereken desteği verdiklerinin altını çizerek "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.
TON BAŞINA 500 LİRA DESTEK
Sisteme kayıtlı çiftçilere destek sağlanacayı söyleyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir."