SON DAKİKA | Başkan Erdoğan buğday alım fiyatlarını açıkladı

"BUĞDAYDA TON BAŞINA 8 BİN 250 LİRA, ARPADA 7 BİN LİRA"

Başkan Erdoğan, çiftçilere gereken desteği verdiklerinin altını çizerek "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.