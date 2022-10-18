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Giriş Tarihi: 18.10.2022 17:02

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan staj maaşı için asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan staj maaşı için asgari ücret açıklaması

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan staj maaşı için asgari ücret açıklaması geldi. E-İnsan Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, ulusal staj programına başvuruların bugün itibarıyla başladığını bildirirken, Ulusal Staj Programı için önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan staj maaşı için asgari ücret açıklaması yaparken, "Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...

"STAJ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLECEK"

Ulusal Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıldığını belirten Erdoğan, "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikteki insan kaynağını belirlenmesi amacıyla 2023-2027 stratejik insan kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye'nin 2053'e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak kapsamlı bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir."

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan staj maaşı için asgari ücret açıklaması
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