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Giriş Tarihi: 5.8.2022 08:54 Son Güncelleme: 5.8.2022 09:02

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberine göre; Brent Petrol fiyatlarının 100 doların altına çekilmesi ile motorin ve benzin fiyatlarına büyük indirim geliyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren gerçekleşmesi planlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Brent Petrol fiyatları kritik eşik olan 100 doların altına geriledi. Hafta başında 100 doların üzerinde olan Brent Petrol, 94 dolar seviyesine kadar çekildi. Bu da araç sahiplerini sevindiren indirim haberini getirdi. Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim geliyor.

BRENT PETROL SERT DÜŞTÜ

Küresel pandemi krizi sonrası ortaya çıkan arz sorunu, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile giderek tırmanan petrol fiyatları yavaş yavaş olağan seyrine doğru geriliyor. Haftaya 100 doların üstünde başlayan Brent Petrol, 94 dolara kadar çekildi.

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, bu gerileme benzin ve motorin fiyatlarında da indirim olarak dönecek.

BU GECE YARISI MOTORİNE 1.15 TL, BENZİNE 2 LİRA 23 TL İNDİRİM

Brent Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sonrası motorin fiyatlarında 1.15 TL, benzin fiyatlarında ise 2.23 TL indirim bekleniyor.

1 LİTRE BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimlerin ardından benzin fiyatlarının İstanbul'da 20,02 TL, Ankara'da 20,15 TL, İzmir'de 20,14 TL olması bekleniyor.

1 LİTRE MOTORİN FİYATI KAÇ TL OLACAK?

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,33 TL'ye, Ankara'da 23,44 TL'ye, İzmir'de 23,46 TL'ye gerileyecek.

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SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
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