SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

Brent Petrol fiyatları kritik eşik olan 100 doların altına geriledi. Hafta başında 100 doların üzerinde olan Brent Petrol, 94 dolar seviyesine kadar çekildi. Bu da araç sahiplerini sevindiren indirim haberini getirdi. Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim geliyor.