SON DAKİKA! Emeklilikte yeni dönem başlıyor! Daha yüksek prim, daha yüksek maaş... Yılbaşına kadar ödeme yapan kazanacak

Son dakika haberleri... Yeni yılla birlikte sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler olacak. Üçlü bir değişiklik çalışanları bekliyor. Prime esas kazanç yani çalışanlar için ödenen primlerin tavanı asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıkacak. Böylece çalışanlar için daha yüksek prim ödenebilecek ve emekli maaşını artırıcı etki yapacak. İkinci değişiklik borçlanma oranlarında olacak. Yüzde 32 olan oranlar yüzde 45'e yükselecek. Bunun dışında borçlanmalar asgari ücrete göre belirlendiğinden yeni asgari ücretle birlikte miktarlar artacak.
TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle birlikte doğum hariç hizmet borçlanması ile ihya imkanında hem asgari ücret hem oran artışı devreye girecek. Yurt dışı ve doğum borçlanmasını da yeni asgari ücret yükseltecek. Mevcut düzenlemeye göre, 1 aylık hizmet borçlanmasında en az başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılıyor. 26 bin 5 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete göre; şimdi borçlanma yapanlar her gün için en az 277,39 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 8 bin 322 lira oluyor. Bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra başvuru yapanlar için yükselecek. Bu yükseliş iki değişiklikten kaynaklanacak. İlki, oran değişikliği olacak. TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik oran, yüzde 45'e yükseltilecek. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bu artışla birlikte mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08, 1 aylık borçlanma da 11 bin 702 liraya çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 149 bin 791 liradan 210 bin 645 liraya ulaşacak.
DOĞUM BORÇLANMASI DEĞİŞMİYOR
Borçlanmada bir artış da yeni asgari ücrete bağlı olacak. Çünkü 1 Ocak 2026'da yeni asgari ücret yürürlüğe girecek. Örneğin; 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28.5'lik artış yansıtılır ve asgari ücret brüt 33 bin 417 liraya çıkarsa, hem bu artışın etkisi hem de yüzde 45'lik oranla 1 günlük borçlanma 501,26, 1 aylık da yaklaşık 15 bin 38 liraya ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanması da 270 bin 678 lira olacak. Yani 1 Ocak'tan sonra başvuranlar yeni asgari ücretten etkilendiği gibi, yüzde 32 yerine 45 oranında prim ödeyecek. Doğum borçlanmasında ise yüzde 32'lik oran korunacak. Ancak 1 Ocak 2026'dan itibaren asgari ücret artışı yansıyacak. Örneğin asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 1 aylık borçlanma 8 bin 322 liradan 10 bin 693 liraya çıkacak.
İHYA YAPACAKLAR DİKKAT
Çifte artış yaşanacak bir uygulama da ihya olacak. Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. Mevcut uygulamada en az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek 1 günlük ihya işlemi yapılıyor. Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 güne 299,06, 1 ay için 8 bin 972 lira ödüyor. Burada da oran 1 Ocak'tan itibaren yüzde 34.5'ten yüzde 45'e çıkacak. Mevcut asgari ücrete göre 1 günlük ihya 390,08, 1 aylık da 11 bin 702 lira olacak. Tabii bir de yeni asgari ücret artışı yansıyacak. Asgari ücret zammı örneğin yüzde 28.5 olursa yeni ücret ve oran üzerinden ihya 1 günlük 501,26, 1 aylık 15 bin 38 liraya çıkacak.
YURTDIŞI İÇİN YÜZDE 45 DEVAM
Yurt dışı borçlanmasında oran değişikliği yok. Şimdi başvuru yapan, 1 ay için yürürlükteki asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödüyor. Bu oran değişmeyecek. Ancak 1 Ocak'ta devreye girecek yeni asgari ücret nedeniyle yurt dışı borçlanması zamlanacak. Bu yıl bitmeden başvuru yapanlar bu artıştan etkilenmeyecek. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 11 bin 702 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret örneğin yüzde 28.5 artsa 15 bin 38 liraya yükselecek.