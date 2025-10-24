SON DAKİKA! Emeklilikte yeni dönem başlıyor! Daha yüksek prim, daha yüksek maaş... Yılbaşına kadar ödeme yapan kazanacak

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle birlikte doğum hariç hizmet borçlanması ile ihya imkanında hem asgari ücret hem oran artışı devreye girecek. Yurt dışı ve doğum borçlanmasını da yeni asgari ücret yükseltecek. Mevcut düzenlemeye göre, 1 aylık hizmet borçlanmasında en az başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılıyor. 26 bin 5 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete göre; şimdi borçlanma yapanlar her gün için en az 277,39 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 8 bin 322 lira oluyor. Bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra başvuru yapanlar için yükselecek. Bu yükseliş iki değişiklikten kaynaklanacak. İlki, oran değişikliği olacak. TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik oran, yüzde 45'e yükseltilecek. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bu artışla birlikte mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08, 1 aylık borçlanma da 11 bin 702 liraya çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 149 bin 791 liradan 210 bin 645 liraya ulaşacak.