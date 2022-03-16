Son dakika: EPDK’dan akaryakıt fiyatları hakkında açıklama

EPDK Başkanı Yılmaz'ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımı ile dün bir toplantı gerçekleştirildi. TÜPRAŞ ve STAR Rafineri yöneticilerinin de katıldığı toplantıda akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu durum ve bir süredir gündeme getirilen marj paylaşımı konusu değerlendirildi.

TAVAN FİYAT GÜNDEME GELEBİLİR

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ile dağıtıcı-bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK'nın bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir. Ancak dağıtıcı-bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Toplantıda dağıtıcı-bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir" denildi.