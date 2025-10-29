Giriş Tarihi: 29.10.2025 21:03Son Güncelleme: 29.10.2025 21:14
SON DAKİKA | Fed kritik faiz kararını açıkladı: 25 baz puan indirim...
Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası (Fed) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların gözünü çevirdiği Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizinde 25 baz puan indirime giderek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti.
Son dakika haberleri.. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.
