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Giriş Tarihi: 22.5.2024 11:35 Son Güncelleme: 22.5.2024 11:55

SON DAKİKA: Finansal okuryazarlık müfredata ekleniyor! Bakan Mehmet Şimşek: MEB ve SPK ile çalışıyoruz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da ‘’Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı’’nda konuştu. Bakan Şimşek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, "Enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek" diyerek tarih verdi.

SON DAKİKA: Finansal okuryazarlık müfredata ekleniyor! Bakan Mehmet Şimşek: MEB ve SPK ile çalışıyoruz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da ''Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı''nda konuştu. Bakan Şimşek, enflasyon mesajını tarih vererek duyurdu.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz.

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİLEYECEK

Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı.

"BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL"

Borsa bir oyun alanı değil; Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım."

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SON DAKİKA: Finansal okuryazarlık müfredata ekleniyor! Bakan Mehmet Şimşek: MEB ve SPK ile çalışıyoruz
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