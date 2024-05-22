SON DAKİKA: Finansal okuryazarlık müfredata ekleniyor! Bakan Mehmet Şimşek: MEB ve SPK ile çalışıyoruz

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİLEYECEK

Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı.