Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi 5’inci toplantısı gerçekleştirildi

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi 5'inci toplantısında enflasyondaki güncel gelişmelerin mercek altına alındığını açıkladı
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."