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Giriş Tarihi: 21.7.2022 08:45 Son Güncelleme: 21.7.2022 08:51

Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi 5'inci toplantısı gerçekleştirildi

Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi 5’inci toplantısı gerçekleştirildi

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi 5'inci toplantısında enflasyondaki güncel gelişmelerin mercek altına alındığını açıkladı

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi 5'inci toplantısında enflasyondaki güncel gelişmelerin mercek altına alındığını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."

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Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi 5'inci toplantısı gerçekleştirildi
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