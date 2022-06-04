Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali! Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?

Son dakika haberi... 'Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi?' soruları sıcaklığını korurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, her kesimden vatandaşın gelirini artıracak bir program hazırladıklarını duyurdu.
Asgari ücrete 2022 yılında net yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Enflasyon mart ayında yıllık yüzde 61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi.
"VATANDAŞIMIZIN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"
Başkan Erdoğan bugün yaptığı yeni açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.