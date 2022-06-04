Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan asgari ücrete zam sinyali! Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?

"VATANDAŞIMIZIN GELİRİNİ ARTIRACAĞIZ"

Başkan Erdoğan bugün yaptığı yeni açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.