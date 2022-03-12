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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Giriş Tarihi: 12.3.2022 14:34 Son Güncelleme: 12.3.2022 14:58

Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...

Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar’dan İnsansız Savaş Uçağı MİUS paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...

Son dakika haberi: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" dedi.

Son dakika haberi: Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" dedi.

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Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
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