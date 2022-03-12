Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...

Son dakika haberi: Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan insansız savaş uçağı 'MİUS' paylaşımı geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" dedi.
Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022
MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:
Bayraktar KIZILELMA 🍎
Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT