SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 500 TL’lik banknot ve 10 TL’lik madeni para sorusuna net cevap!

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Nebati, 500 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılması için hazırlık yapıldığı yönündeki iddialar konusundaki soruyu cevapladı.
'500 TL BANKNOT VE 10 TL MADENİ PARA İÇİN BİR ÇALIŞMA DA İHTİYAÇ DA YOK'
Bakan Nebati, 500 TL banknot ve 10 TL madeni para iddiaları için 'Yanlış bilgi' ifadesini kullanırken, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU DA YALANLAMIŞTI
Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 500 TL'lik banknot ve 5 liralık madeni para iddialarına ilişkin açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladığı konuşmasında, basın mensuplarının 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para iddiasını sorması üzerine öne sürülenlerin doğru olmadığını duyurdu. Söz konusu iddiaları reddeden Kavcıoğlu "Bir hazırlığımız yok. Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok" açıklamasını yapmıştı.