SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 500 TL’lik banknot ve 10 TL’lik madeni para sorusuna net cevap!

'500 TL BANKNOT VE 10 TL MADENİ PARA İÇİN BİR ÇALIŞMA DA İHTİYAÇ DA YOK'

Bakan Nebati, 500 TL banknot ve 10 TL madeni para iddiaları için 'Yanlış bilgi' ifadesini kullanırken, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.