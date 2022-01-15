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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'Kur korumalı mevduat hesabı' açıklaması
Giriş Tarihi: 15.1.2022 15:14 Son Güncelleme: 15.1.2022 15:24

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'Kur korumalı mevduat hesabı' açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ’Kur korumalı mevduat hesabı’ açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Kur korumalı mevduat hesabına katılım sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu finansal yatırım aracı büyük ilgi görürken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son rakamları paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI NEDİR?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türk Lirası birikimlerinizi kurdaki değişimlere karşı korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur hareketlerine karşı birikimlerinizi korumaktadır.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU, VATANDAŞ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Dövizdeki sert dalgalanmalar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyurdu. Erdoğan, vatandaşların TL'de kalmasını, TL'ye güvenmesini istedi. Erdoğan, dövize karşı vatandaşın zararını önleyecek olan kur korumalı TL mevduat hesabını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması ile vatandaşlar hızla dolarlarını bozdurarak paralarını bu hesaba TL olarak yatırdı. Vatandaşların katılımı ile dolar 5 TL'ye yakın değer kaybetti.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'Kur korumalı mevduat hesabı' açıklaması
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