SON DAKİKA | Hükümet gıda israfı için düğmeye bastı! Açık büfe ve serpme kahvaltıda yeni dönem





Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıların yüzde 50'sinin çöpe gittiğini söyledi. Bingöl, "Bu israf mekânların kişi sayısı dayatmasıyla daha da büyüyor. Mesela üç ya da dört arkadaş iki kişilik serpme kahvaltıyla rahatlıkla doyabilir ancak birçok mekân kişi sayısı dayatması yapıyor. Daha fazla ürün getiriyor. Bazılarına hiç el bile değmeden masadan alınıyor. Tabağa konulan ama dokunulmayan yiyecekler doğrudan çöpe gidiyor" dedi.