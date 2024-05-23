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Giriş Tarihi: 23.5.2024 10:18 Son Güncelleme: 23.5.2024 10:45

SON DAKİKA: Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni keşiflere yelken açtıklarını bildiren Bakan Bayraktar, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Karadeniz’de yeni keşifler yakın! Göktepe-2’de sondaj çalışmaları başladı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayrakar'ın açıklamaları şöyle:

"Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz."

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SON DAKİKA: Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı
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