SON DAKİKA: Karadeniz’de yeni keşifler yakın! Göktepe-2’de sondaj çalışmaları başladı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Bayrakar'ın açıklamaları şöyle:
"Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz."
Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 23, 2024
Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/oGMVlbGXha
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