SON DAKİKA! Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 26 Eylül haftasında 182,95 milyar dolara yükseldi ve rekor kırdı.

TCMB haftalık verilerine göre 26 Eylül itibarıyla toplam rezervler yüzde 2,3 artarak 183 milyar dolara çıktı.

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre %2,1 artarak 79 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %2,7 artarak 96,3 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,5 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri son olarak 5 Eylül haftasında 180,1 milyar dolarla rekor kırmıştı.