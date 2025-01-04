SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik!

Son dakika... Merkez Bankası, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Merkez Bankası'ndan yapılan tam açıklama şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda;

Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirilmiştir.

Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı aşağıdaki şekilde farklılaştırılmıştır:

KOBİ kredileri için yüzde 2,5;

Diğer ticari krediler için yüzde 1,5.

Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir.