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Giriş Tarihi: 4.1.2025 00:21 Son Güncelleme: 4.1.2025 00:30

SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik!

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik kararı geldi. Merkez Bankası, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapmıştır." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik!

Son dakika... Merkez Bankası, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Merkez Bankası'ndan yapılan tam açıklama şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda;

Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirilmiştir.

Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı aşağıdaki şekilde farklılaştırılmıştır:

KOBİ kredileri için yüzde 2,5;

Diğer ticari krediler için yüzde 1,5.

Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir.

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SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik!
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