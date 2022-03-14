SON DAKİKA: Rusya’yı terk eden 5 bin ABD’li şirkete Türkiye önerilmişti! ABD’den kritik ziyaret: Şirketleri temsilen geliyor...

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı.

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.