SON DAKİKA | SABAH, bayram ikramiyesinin ayrıntılarını açıklıyor! 24 - 28 Mart’ta hesaplarda: Dul ve yetim maaşı alanlar ise...





134.5 MİLYAR TL DAĞITILACAK



16.6 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesi ise 34.5 milyar TL olacak. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon 43 bin TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon 291 bin TL ikramiye verilmişti.